Стосується кожного: Обессиленное одиночество (эфир от 11.06.2020)

11 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Обессиленное одиночество (эфир от 11.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 июня.

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Любое упоминание о еде вызывает истерику у 27-летней Яны Титков из города Белая Церковь. Всего за год девушка превратилась в живой скелет. Сейчас Яна совсем обессилена. Девушка свою болезнб отрицает, утверждает, что хорошо питается, контролирует свой вес и способна самостоятельно справиться с проблемами. Последние полгода Яна избегала встреч даже с родными, поэтому мама не догадывалась, что дочь морит себя голодом. Соседи предполагают, что болезнь могла спровоцировать глубокая психологическая травма от насилия отчима, которое с детства Яна видела в собственной семье. Погоня за идеалами красоты или результат насилия в семье?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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