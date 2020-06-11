Стосується кожного: Обессиленное одиночество (эфир от 11.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 июня.
Любое упоминание о еде вызывает истерику у 27-летней Яны Титков из города Белая Церковь. Всего за год девушка превратилась в живой скелет. Сейчас Яна совсем обессилена. Девушка свою болезнб отрицает, утверждает, что хорошо питается, контролирует свой вес и способна самостоятельно справиться с проблемами. Последние полгода Яна избегала встреч даже с родными, поэтому мама не догадывалась, что дочь морит себя голодом. Соседи предполагают, что болезнь могла спровоцировать глубокая психологическая травма от насилия отчима, которое с детства Яна видела в собственной семье. Погоня за идеалами красоты или результат насилия в семье?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.