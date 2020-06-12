Стосується кожного: Пламя вражды (эфир от 12.06.2020)

12 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Пламя вражды (эфир от 12.06.2020)
Стосується кожного: Пламя вражды (эфир от 12.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 июня.

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Громкие ссоры и взаимные обвинения более пяти лет звучат во дворе семьи Харченко из Киевщины. Дом Федора Харченко уже давно стал горячей точкой на селе, а борьба за дом превратилась в настоящий триллер. Невестка Алена утверждает, что свекор просто выживает молодую семью из дома, отрезал газ, свет и закрыл дверь. Зато свекор Алены обвиняет ее в умышленном поджоге дома. Он уверен, что именно таким образом невестка решила от него избавиться и окончательно завладеть недвижимостью. Чтобы прекратить многолетний конфликт, свекор и невестка согласились пройти полиграф. Смогут ли результаты детектора лжи потушить пламя семейной вражды?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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