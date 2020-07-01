Говорит Украина: Выбросил пасынка из окна, потому что мешал смотреть порно? Часть 2 (эфир от 01.07.2020)

1 июля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Выбросил пасынка из окна, потому что мешал смотреть порно? Часть 2 (эфир от 01.07.2020)
Говорит Украина: Выбросил пасынка из окна, потому что мешал смотреть порно? Часть 2 (эфир от 01.07.2020)

1 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Эти кадры облетели всю страну! Ребенка выбросили из окна из-за того, что он мешал смотреть порно! Плач мальчика услышала соседка, которая сразу вызвала полицию! Но мать ребенка закрылась в квартире вместе с раненым сыном и отчимом! Сейчас мальчик в больнице, но его брат близнец до сих пор остается в этой семье!

Кто на самом деле угрожает детям? Кого обвиняет мать в трагедии, которая произошла с ее сыном? И с кем останутся близнецы после этой программы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Говорит Украина телешоу

Материалы по теме

Тайный агент: журналисты проверили, как внедряется медицинская реформа в Украине
Новости

Тайный агент: журналисты проверили, как внедряется медицинская реформа в Украине
Стосується кожного: По законам коммуналки (эфир от 01.07.2020)
Телешоу

Стосується кожного: По законам коммуналки (эфир от 01.07.2020)
Елена-Кристина Лебедь в купальнике проходила кастинг в поп-группу влиятельного продюсера
Новости

Елена-Кристина Лебедь в купальнике проходила кастинг в поп-группу влиятельного продюсера
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.07.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.07.2020)

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)
24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 2 серию онлайн

За витриной: смотреть 2 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK