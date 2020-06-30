Говорит Украина: Выбросил пасынка из окна, потому что мешал смотреть порно? Часть 1 (эфир от 30.06.2020)

30 июня 2020 16:05 Александр Кива
Говорит Украина: Выбросил пасынка из окна, потому что мешал смотреть порно? Часть 1 (эфир от 30.06.2020)
Говорит Украина: Выбросил пасынка из окна, потому что мешал смотреть порно? Часть 1 (эфир от 30.06.2020)

30 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Эти кадры облетели всю страну! Ребенка выбросили из окна из-за того, что он мешал смотреть порно! Плач мальчика услышала соседка, которая сразу вызвала полицию! Но мать ребенка закрылась в квартире вместе с раненым сыном и отчимом! Сейчас мальчик в больнице, но его брат близнец до сих пор остается в этой семье!

Кто на самом деле угрожает детям? Кого обвиняет мать в трагедии, которая произошла с ее сыном? И с кем останутся близнецы после этой программы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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