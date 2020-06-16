Говорит Украина: Из-за фото банкира боюсь выйти из квартиры? (эфир от 16.06.2020)

16 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Когда банкир Олег зашел к соседке починить электричество, то замер на месте, увидев потрошенную мебель, разбросанные вещи. Но еще более шокировало Олега то, что в этом беспорядке живут семилетняя Виктория и ее старший брат! Когда мужчина предложил помощь матери детей, она просто выгнала его! И уже три месяца эта женщина не открывает дверь даже социальным службам!

В каком состоянии сейчас дети? Кто ответит за это? И какие тайны отношений молодого банкира и неблагополучной матери выплывут в студии?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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