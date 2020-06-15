Стосується кожного: Убийца со справкой (эфир от 15.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 июня.
Жуткое убийство всколыхнуло Киевскую область. В Фастове на Троицу, когда все отдыхали, произошла кровавая трагедия, которая оборвала жизнь сразу трех человек. Погибла хозяйка дома и ее двое квартирантов. Еще одной пострадавшей чудом удалось спастись. Светлану спасло одеяло. Соседи с ужасом вспоминают, как раненая женщина умоляла о помощи. Выяснилось, что нападение совершил ее родной психически больной сын. Почему психически больной и агрессивный человек не был изолирована ранее? В студии «Касается каждого» разбираемся, как уберечься от людей с психическими отклонениями, которые отказываются от лечения.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.