Стосується кожного: Родительская цепь (эфир от 17.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 июня.
11-летнюю девочку, прикованную железной цепью, в родном доме обнаружили соседи. Так поступила с собственной дочерью 42-летняя Оксана из Одесской области. Она уверяет, что посадила ребенка на цепь из-за своей беспомощности - дочь все время убегала из дома и делала пакости соседям. Во время съемок выяснилось, что Оксана - многодетная мать, и все ее старшие дети уже давно живут в Америке. Наши журналисты разыскали родную сестру Оксаны, которая согласилась рассказать, почему забирает племянников к себе и какая судьба может ожидать младшего ребенка сестры, если не разорвать эту цепь наследственной жестокости.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.