Стосується кожного: Родительская цепь (эфир от 17.06.2020)

17 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Родительская цепь (эфир от 17.06.2020)
Стосується кожного: Родительская цепь (эфир от 17.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 июня.

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11-летнюю девочку, прикованную железной цепью, в родном доме обнаружили соседи. Так поступила с собственной дочерью 42-летняя Оксана из Одесской области. Она уверяет, что посадила ребенка на цепь из-за  своей беспомощности - дочь все время убегала из дома и делала пакости соседям. Во время съемок выяснилось, что Оксана - многодетная мать, и все ее старшие дети уже давно живут в Америке. Наши журналисты разыскали родную сестру Оксаны, которая согласилась рассказать, почему забирает племянников к себе и какая судьба может ожидать младшего ребенка сестры, если не разорвать эту цепь наследственной жестокости.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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