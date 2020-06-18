Стосується кожного: Окрыленный талантом (эфир от 18.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 июня.
15-летний Ярослав Заруцкий с Киевщины ежедневно вынужден терпеть боль от физических упражнений. Уже 9 лет парень борется с тяжелым генетическим заболеванием - болезнью Дюшена. У людей с таким диагнозом постепенно атрофируются мышцы. Однако парень старается не сдаваться, а еще у него оказался большой талант к рисованию. Хотя болезнь Дюшена и считается неизлечимой, в мире такие больные живут полноценной жизнью и даже создают семьи - при условии своевременного и постоянного получения дорогих лекарств. Сегодня в студии «Касается каждого» мы попробуем выяснить, почему дети с тяжелой болезнью не могут получить необходимое лечение в родной стране.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.