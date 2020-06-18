Стосується кожного: Окрыленный талантом (эфир от 18.06.2020)

18 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Окрыленный талантом (эфир от 18.06.2020)
Стосується кожного: Окрыленный талантом (эфир от 18.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 июня.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

15-летний Ярослав Заруцкий с Киевщины ежедневно вынужден терпеть боль от физических упражнений. Уже 9 лет парень борется с тяжелым генетическим заболеванием - болезнью Дюшена. У людей с таким диагнозом постепенно атрофируются мышцы. Однако парень старается не сдаваться, а еще у него оказался большой талант к рисованию. Хотя болезнь Дюшена и считается неизлечимой,  в мире такие больные живут полноценной жизнью и даже создают семьи - при условии своевременного и постоянного получения дорогих лекарств. Сегодня в студии «Касается каждого» мы попробуем выяснить, почему дети с тяжелой болезнью не могут получить необходимое лечение в родной стране.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер Стосується кожного телешоу Касается каждого

Материалы по теме

Елена-Кристина Лебедь раскрыла схемы мошенников: признаки аферы и как не попасться на крючок
Новости

Елена-Кристина Лебедь раскрыла схемы мошенников: признаки аферы и как не попасться на крючок
Интер покажет телепремьеру криминальной драмы Дело Коллини
Анонсы на ТВ

Интер покажет телепремьеру криминальной драмы Дело Коллини
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.06.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.06.2020)
Слепая: Почему девушку снова бросил жених на свадьбе

Слепая: Почему девушку снова бросил жених на свадьбе

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK