Стосується кожного: Насилие над звездами (эфир от 19.06.2020)

19 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Насилие над звездами (эфир от 19.06.2020)
Стосується кожного: Насилие над звездами (эфир от 19.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Откровенное признание популярной в конце 90-х годов украинской певицы Юлии Лорд шокировало всех ее поклонников. Оказывается, звезда с детства была жертвой семейного насилия со стороны ее отчима Виктора Лордкипанидзе. Последний раз, отчим избил Юлю в 2005-м. Тогда уже известна и успешная певица потеряла сознание от сильных ударов, а когда пришла в себя -  сумела выползти из квартиры и позвать на помощь соседей. Но, несмотря на развод с Юлиной мамой уже более 10 лет назад, Виктор Лордкипанидзе до сих пор не оставляет ее семью в покое. Почему звезда 90-х столько лет молчала о домашнем насилии?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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