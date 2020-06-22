Стосується кожного: Интимный дневник рабыни (эфир от 22.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 июня.
18-летняя Любовь Копейка из Запорожской области утверждает, что в течение месяца находилась в сексуальном рабстве в Ирпене. Все началось с сайта знакомств. После непродолжительного переписки она приехала в Киевскую область по приглашению нового интернет-знакомого и надеялась, что нашла настоящую любовь. Тогда она и понятия не имела, какая ловушка ее ожидала. Девушке удалось сообщить родным о себе и вырваться, однако полиция до сих пор не задержала людей, которые удерживали девушку в плену. Сексуальное рабство или добровольный поиск нового интимного опыта?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.