Стосується кожного: Интимный дневник рабыни (эфир от 22.06.2020)

22 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Интимный дневник рабыни (эфир от 22.06.2020)
Стосується кожного: Интимный дневник рабыни (эфир от 22.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

18-летняя Любовь Копейка из Запорожской области утверждает, что в течение месяца находилась в сексуальном рабстве в Ирпене. Все началось с сайта знакомств. После непродолжительного переписки она приехала в Киевскую область по приглашению нового интернет-знакомого и надеялась, что нашла настоящую любовь. Тогда она и понятия не имела, какая ловушка ее ожидала. Девушке удалось сообщить родным о себе и вырваться, однако полиция до сих пор не задержала людей, которые удерживали девушку в плену. Сексуальное рабство или добровольный поиск нового интимного опыта?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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