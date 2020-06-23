Стосується кожного: доступная опасность (эфир от 23.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 июня.

Юлія Басс працює вчителькою в одній зі столичних шкіл і навчає своїх учнів здоровому способу життя. Втім, вона мало не щодня знаходить зашифровані повідомлення про доступні спокуси. За статистикою, в Україні кожен 5-й підліток пробував наркотики. Знайти «дозу» дуже легко, майже всі діти ледь не з сьомого класу знають, що означають написи на стінах з номером телефону. Чому наркотична залежність щороку молодіє, і як зупинити статистику підліткової наркоманії? У студії «Стосується кожного» люди, які намагаються самостійно протистояти наркобізнесу в Україні.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.