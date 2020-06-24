Стосується кожного: Взрослый треугольник (эфир от 24.06.2020)

24 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Взрослый треугольник (эфир от 24.06.2020)
Стосується кожного: Взрослый треугольник (эфир от 24.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Семейный уют 32-летней Юлии Гущенко из Киева начал разрушаться 8 месяцев назад. Ее 6-летний сын Дима стал убегать из дома, пока ребенка не изъяли из семьи соцслужбы. Не смогла выдержать издевательств мужа и сама Юля. Месяц назад она сбежала к любовнику из интернета, оставив мужа с тремя детьми. Двое из них, 11-летние близнецы Миша и Саша, ему не родные. А младшей девочке Машеньке - всего два года. Романтическая зависимость от новой любви или единственная возможность спастись от тирана?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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