Стосується кожного: Встречные заявления (эфир от 25.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 июня.
69-летний Петр Данилюк из Умани утверждает, что его родственница Евдокия заставляет детей спать на досках и ходить в школу-интернат для умственно отсталых. Пока человек пишет заявления в службу по делам детей, его родственница подает встречные заявления на дядю о преследовании ее семьи и нездоровом интересе к малышам. Кто на самом деле угрожает детям - мать в селе под Черкассами или дядя в Умани? В студии «Касается каждого» история об истинных намерениях с запятнанной репутацией.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.