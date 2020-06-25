Стосується кожного: Встречные заявления (эфир от 25.06.2020)

25 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Встречные заявления (эфир от 25.06.2020)
Стосується кожного: Встречные заявления (эфир от 25.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

69-летний Петр Данилюк из Умани утверждает, что его родственница Евдокия заставляет детей спать на досках и ходить в школу-интернат для умственно отсталых. Пока человек пишет заявления в службу по делам детей, его родственница подает встречные заявления на дядю о преследовании ее семьи и нездоровом интересе к малышам. Кто на самом деле угрожает детям - мать в селе под Черкассами или дядя в Умани? В студии «Касается каждого» история об истинных намерениях с запятнанной репутацией.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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