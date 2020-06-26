Стосується кожного: Взрывное мгновение (эфир от 26.06.2020)

26 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Взрывное мгновение (эфир от 26.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Всю Украину всколыхнула новость о том, что в воскресенье утром, 21 июня, в столичной десятиэтажке прогремел страшный взрыв. Очевидцы из соседних зданий говорят, что дом «сложился» буквально в считанные секунды. Перекрытия между этажами рухнули, и вещи, находившиеся в квартирах, провалились до пятого этажа. Под бетонными завалами оказались люди.

Рассказать о том, что им пришлось пережить, в студию «Касается каждого» придут пострадавшие от взрыва: Ирина Разумная, Оксана Ходорыч, Ирина Лисанская, Владимир Иллив. Где каждый из них находился в момент трагедии? В безопасности ли сейчас они и их семьи? Какая помощь нужна пострадавшим и оказывается ли она государством на должном уровне?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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