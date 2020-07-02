Стосується кожного: Расправа над сыном (эфир от 02.07.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 июля.
Двухлетний Кирилл из Запорожской области чудом выжил после нападения собственного отца. Накануне трагедии отец Кирилла, Александр Лаушкин, устроил застолье со своими старыми приятелями. А уже ночью, пока его жена спала в другой комнате, набросился на спящего Кирилла, причем, на глазах у старшего 7-летнего сына. Родные Александра предполагают, что ребенок стал случайной жертвой. Вроде, мать мальчика во время ссоры с мужем использовала Кирилла, как живой щит. Как помочь выжить маленькому Кириллу и какая судьба ожидает их с 7-летним братом после кровавой семейной трагедии?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.