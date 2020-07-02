Стосується кожного: Расправа над сыном (эфир от 02.07.2020)

2 июля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Расправа над сыном (эфир от 02.07.2020)
Стосується кожного: Расправа над сыном (эфир от 02.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 июля.

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Двухлетний Кирилл из Запорожской области чудом выжил после нападения собственного отца. Накануне трагедии отец Кирилла, Александр Лаушкин, устроил застолье со своими старыми приятелями. А уже ночью, пока его жена спала в другой комнате, набросился на спящего Кирилла, причем, на глазах у старшего 7-летнего сына. Родные Александра предполагают, что ребенок стал случайной жертвой. Вроде, мать мальчика во время ссоры с мужем использовала Кирилла, как живой щит. Как помочь выжить маленькому Кириллу и какая судьба ожидает их с 7-летним братом после кровавой семейной трагедии?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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