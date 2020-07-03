Стосується кожного: Три любви для жениха (эфир от 03.07.2020)

3 июля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Три любви для жениха (эфир от 03.07.2020)
Стосується кожного: Три любви для жениха (эфир от 03.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 июля.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Ради 22-летнего Артура Ненова Альвина покинула законного мужа, и даже разница в возрасте в 5 лет не смогли остановить ее на пути к желанному счастью. Женщина родила Артуру сына и дочь. Пара должна была пожениться,  но интимное фото жениха с другой женщиной розрушили планы. Впоследствии оказалось, что у Артура была еще одна невеста - Мария Чибриков из Винницкой области. Ее Артур бросил  беременной. Сейчас у Артура новая девушка Екатерина из Одесской области. Там он сейчас проходит контрактную службу и снова планирует жениться. Екатерина не верит бывшим любовницам своего жениха, ведь он опровергает свое отцовство. В студии «Касается каждого» разбираемся, как изменится жизнь детей, ставших заложниками любвеобильного мужчины.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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