Стосується кожного: Три любви для жениха (эфир от 03.07.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 июля.
Ради 22-летнего Артура Ненова Альвина покинула законного мужа, и даже разница в возрасте в 5 лет не смогли остановить ее на пути к желанному счастью. Женщина родила Артуру сына и дочь. Пара должна была пожениться, но интимное фото жениха с другой женщиной розрушили планы. Впоследствии оказалось, что у Артура была еще одна невеста - Мария Чибриков из Винницкой области. Ее Артур бросил беременной. Сейчас у Артура новая девушка Екатерина из Одесской области. Там он сейчас проходит контрактную службу и снова планирует жениться. Екатерина не верит бывшим любовницам своего жениха, ведь он опровергает свое отцовство. В студии «Касается каждого» разбираемся, как изменится жизнь детей, ставших заложниками любвеобильного мужчины.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.