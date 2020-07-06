Стосується кожного: Преступление проти внасилия (эфир от 06.07.2020)

6 июля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Преступление проти внасилия (эфир от 06.07.2020)
Стосується кожного: Преступление проти внасилия (эфир от 06.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 июля.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

40-летнего Вячеслава Исайку кухонным ножом порезала его сожительница - многодетная мать Мария Гусар. Мария и Вячеслав познакомились 6 лет назад, создали семью, невзирая ни на семилетнюю разницу в возрасте, ни на многодетность женщины. В течение года семейной жизни Мария чуть ли не ежедневно была битой. Сам же Вячеслав издевательства над семьей отрицает и утверждает, что его многодетная жена все время провоцировала его на измену. Последствия безнаказанной жестокости или попытка защитить собственную жизнь?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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