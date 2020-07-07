Стосується кожного: Старость под открытым небом (эфир от 07.07.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 июля.
Дочь 51-летней киевлянки Ларисы Андреевны Думен возмущена состоянием кухни и туалета в трехкомнатной коммунальной квартире, куда недавно переехала ее мать. Несмотря на свою отдельную комнату, пенсионерка вынуждена делить территорию с соседкой Анелией Германовной. Госпожа Анелия, в свою очередь, обвиняет соседку в нарушении личного пространства. Взаимные обвинения быстро перерастают в ссоры. А последний конфликт с газовой атакой завершился в больнице с ожогами верхних дыхательных путей. Провокационная схема выселения нежелательных соседей или неумение жить по законам коммунальной квартиры?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.