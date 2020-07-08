Стосується кожного: Молчаливое преступление (эфир от 08.07.2020)

8 июля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Молчаливое преступление (эфир от 08.07.2020)
Стосується кожного: Молчаливое преступление (эфир от 08.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 июля.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Кровь на полу, на стенах и мебели... такую ужасную картину увидели правоохранители, когда приехали по вызову в одну из столичных квартир и нашли 6-летнего мальчика с многочисленными травмами и почти без признаков жизни. Первая версия - 6-летний мальчик с инвалидностью выпал из окна 3-го этажа. Однако, правоохранители и врачи быстро выяснили правду. Так жестоко над беззащитным ребенком поиздевался знакомый его матери. Три дня врачи боролись за жизнь Владика. Но напрасно ... Несчастный случай, зверское убийство или смертельный исход материнской безответственности?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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