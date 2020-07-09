Стосується кожного: Займ с инвалидностью (эфир от 09.07.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 июля.
Сестра 44-летней Надежды Сизовой из Киевщины страдает от преследований коллекторов. Кредиторов не останавливает даже инвалидность женщины. Несколько лет назад родственники Надежды обратились в кассу народной помощи, чтобы занять деньги на ремонт дома. Когда сестра заболела, ее муж решил сдавать дом, чтобы выплатить кредит. Однако,, в кредитном союзе заявили, что он уже не может распоряжаться, собственным жильем. Зато в кредитном союзе именно родню Надежды называют аферистами и отрицают, что "давили" на этих людей. А об инвалидности заемщицы вообще ничего не слышали. Дерзкая мошенническая схема или хитрости кредитных должников?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.