Стосується кожного: Займ с инвалидностью (эфир от 09.07.2020)

9 июля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Займ с инвалидностью (эфир от 09.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 июля.

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Сестра 44-летней Надежды Сизовой из Киевщины страдает от преследований коллекторов. Кредиторов не останавливает даже инвалидность женщины. Несколько лет назад родственники Надежды обратились в кассу народной помощи, чтобы занять деньги на ремонт дома. Когда сестра заболела, ее муж решил сдавать дом, чтобы выплатить кредит. Однако,, в кредитном союзе заявили, что он уже не может распоряжаться, собственным жильем. Зато в кредитном союзе именно родню Надежды называют аферистами и отрицают, что "давили" на этих людей. А об инвалидности заемщицы вообще ничего не слышали. Дерзкая мошенническая схема или хитрости кредитных должников?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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