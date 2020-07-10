Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 10.07.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 июля.
Новые подробности громкого полицейского скандала в Кагарлыке. Месяц назад Неля Погребицкая откровенно рассказала в студии о пытках и сексуальном насилии, которые ей пришлось пережитого во время допроса в полицейском участке. После первого эфира в нашу редакцию поступило еще несколько сообщений от людей, которые утверждают, что за полгода до издевательства над Нелей и сами стали жертвами полицейского произвола в Кагарлыцкой полиции. Однако жена одного из подозреваемых в пытках правоохранителей уверяет, что эти обвинения сфабрикованы с целью испортить безупречную репутацию ее мужа - полицейского. Почему местные жители до сих пор боятся об этом говорить?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.