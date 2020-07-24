Стосується кожного: убийство в больнице (эфир от 24.07.2020)

24 июля 2020 17:42 Александр Кива
Стосується кожного: убийство в больнице (эфир от 24.07.2020)
Стосується кожного: убийство в больнице (эфир от 24.07.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 июля.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Ужасное убийство врача ошеломило Киевскую и всю медицинскую общественность в середине июня. 43-летняя Наталья Дода работала педиатром более 20 лет. Накануне трагедии вечером за агрессивное поведения полиция задержала 45-летнего киевлянина, отца двоих детей. Но вместо полицейского участка опасного нарушителя доставили в больницу с подозрением на наркотическое опьянение. Именно этого человека подозревают в убийстве врача-педиатра с Владычицы. Как случилось, что человек способен на убийство, в состоянии неконтролируемой агрессии оказалась в больнице без охраны? И почему правоохранители, сразу не повезли задержанного в спец учреждение?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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