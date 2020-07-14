Говорит Украина: Избитый ребенок: вина полиции или матери? (эфир от 14.07.2020)

Говорит Украина: Избитый ребенок: вина полиции или матери? (эфир от 14.07.2020)

14 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Когда мать годовалой Насти снимала это видео, то даже не подозревала, что через несколько месяцев может потерять дочь. А недавно в Интернете появилось страшное фото девочки! Мама Насти утверждает, что синяя, опухшая мина, кровоизлияния на губах - это все дело рук полиции! Юлия уверена, что полиция хочет прикрыть свое преступление, поэтому обвиняет в избиении ребенка его собственную мать.

Кто чуть ли не до смерти избил годовалую Настю? Какая судьба ждет девочку?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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