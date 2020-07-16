Говорит Украина: Повар с лицом из теста: кто виноват? (эфир от 15.07.2020)

Говорит Украина: Повар с лицом из теста: кто виноват? (эфир от 15.07.2020)

15 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Лучший друг Владислава давно мечтает стать поваром, но на первой встрече с работодателями слышит только «как вы себе представляете, работать с таким лицом?»

Саша рос красивым мальчиком, но с 10 лет его лицо начало меняться. И сейчас оно стало как из теста! Владислав сам пытался помочь другу, обошел всех врачей, которых только знал, но они лишь говорили оставить это, потому что Саше не помочь!



Из-за чего повар потерял свое лицо? Кто из его родных на самом деле знает, почему его лицо как из теста, но молчат об этом и какое неожиданное приглашение получит Саша в конце программы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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