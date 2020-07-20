Говорит Украина: Муж из дома - любовник в поддержку? (эфир от 20.07.2020)

Говорит Украина: Муж из дома - любовник в поддержку? (эфир от 20.07.2020)

20 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Чтобы прокормить 4 детей Николай поехал работать в Киев строителем, а жену оставил на хозяйстве. Мужчина надеялся, что 25-летняя Евгения ходит в церковь, а она нашла себе любовника. К любовнику женщина забрала и 9-месячного ребенка Николая, а трех старших - оставила дома! Сейчас Николай готов на все, чтобы вернуть возлюбленную обратно!

Почему жена не уберегла Николаю верность? Чем закончится встреча обоих конкурентов? Какие аудио-доказательства они привезли с собой? И что покажет полиграф, который прошли бывшие супруги?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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