Говорит Украина: Муж из дома - любовник в поддержку? (эфир от 20.07.2020)

20 июля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Муж из дома - любовник в поддержку? (эфир от 20.07.2020)
Говорит Украина: Муж из дома - любовник в поддержку? (эфир от 20.07.2020)

20 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Чтобы прокормить 4 детей Николай поехал работать в Киев строителем, а жену оставил на хозяйстве. Мужчина надеялся, что 25-летняя Евгения ходит в церковь, а она нашла себе любовника. К любовнику женщина забрала и 9-месячного ребенка Николая, а трех старших - оставила дома! Сейчас Николай готов на все, чтобы вернуть возлюбленную обратно!

Почему жена не уберегла Николаю верность? Чем закончится встреча обоих конкурентов? Какие аудио-доказательства они привезли с собой? И что покажет полиграф, который прошли бывшие супруги?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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