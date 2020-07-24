Говорит Украина: Детектор для пожизненника: так спал, что убийцей стал? (эфир от 24.07.2020)

24 июля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Детектор для пожизненника: так спал, что убийцей стал? (эфир от 24.07.2020)
Говорит Украина: Детектор для пожизненника: так спал, что убийцей стал? (эфир от 24.07.2020)

24 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

10 ударов топором на двоих! Кровавое убийство супругов в Одесской области 12 лет назад и до сих пор помнят все местные! 27-летний Сергей якобы ночью оставил дома беременную возлюбленную и с топором в руках пошел к соседскому дому! На следующий день Майя дала показания против Сергея. Мужчину осудили на пожизненное лишение свободы. Он ни разу так и не взял на руки их общую новорожденного дочь!

Что на самом деле произошло в ту ночь? Почему любимая супруга говорила против него? Наш полиграфолог отправился в тюрьму, в которой находится Сергей! Удастся ли ему доказать свою невиновность и наконец обнять родную дочь?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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