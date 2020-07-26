Стосується кожного: придуманные обиды (эфир от 27.07.2020)

26 июля 2020 16:23 Александр Кива
Стосується кожного: придуманные обиды (эфир от 27.07.2020)
Стосується кожного: придуманные обиды (эфир от 27.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 27 июля.

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Неприличные движения и странное поведение 4-летней дочери вызвали подозрения и тревогу у 41-летней многодетной мамы Любови Герасимович из Житомирщины. Так странно девочка стала вести себя, после нескольких дней, которые ребенок провел вместе с отцом. Бывший муж Любови возмущен обвинениями в извращении в свой адрес. Он все отрицает и уверяет, что дочь любит его больше всех, и он никогда ее не обижал. Любовь и Сергей расстались лишь несколько месяцев назад. С тех пор бывшие супруги ссорятся даже на расстоянии и обвиняют друг друга в изменах. Месть бывшему мужу или попытка обезопасить детей от разгульной жизни?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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