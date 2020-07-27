Говорит Украина: Дочь застрелю из пистолета, потому что не стала депутатом? (эфир от 27.07.2020)

Говорит Украина: Дочь застрелю из пистолета, потому что не стала депутатом? (эфир от 27.07.2020)

27 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Сергей боится за свою с женой жизни. Человек, которому он построил дом и кормил много лет, теперь просто изживает его из мира. Женщина, которая якобы хочет смерти Сергея и его жены Раисы - их единственная дочь.

За последний год из-за дочь к дому Сергея полиция приезжала уже 15 раз! Чтобы выяснить, что происходит в этой семье, мы попали за дверь дома под номером 17. Какие страшные признания прозвучат просто в студии? Правду поможет выяснить аудиозапись и детекторе лжи!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.