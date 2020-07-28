Говорит Украина: 20 лет не знала, что отца дедом называла? (эфир от 28.07.2020)

Говорит Украина: 20 лет не знала, что отца дедом называла? (эфир от 28.07.2020)

28 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Мокрые, дрожащие и синие от холода - именно такими две недели назад Елена увидела Татьяну с двумя маленькими детьми на своем дворе. И неожиданно для самой себя сразу решила впустить незнакомцев в свой дом. В тот же вечер Татьяна рассказала, что ее нагло выгнали из собственного дома. И сделал это человек, которого она считала самым близким. Сейчас Татьяна с детьми может снова оказаться в опасности, ведь Елена больше не имеет возможности давать им приют.

Кто на самом деле этот дедушка, который выгнал Татьяну из собственного дома? Как этот конфликт можно решить с помощью теста ДНК? Но сможет ли Татьяна вернуться в свой дом после того, как в студии откроется вся правда?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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