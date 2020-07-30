Говорит Украина: Мой дневник смерти: куда ведут страницы? (эфир от 30.07.2020)

30 июля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Мой дневник смерти: куда ведут страницы? (эфир от 30.07.2020)
Говорит Украина: Мой дневник смерти: куда ведут страницы? (эфир от 30.07.2020)

30 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Три недели назад Наталья листала новостной сайт и хотела посмотреть погоду на завтра. Вместо этого, она наткнулась на фото своего друга. Наталья сразу же позвонила Владиславу, потому что не могла поверить в увиденное. И его телефон был выключен. Тогда она связалась с его матерью, которая подтвердила эту страшную весть. После этих слов Наталья сразу вспомнила книгу, которую писал Влад. И поняла, что разгадка исчезновения кроется именно в этом недописанном романе!

Куда бесследно исчез молодой писатель? Какие тайны кроются в недописанном романе 19-летнего Владислава? А того, кто может рассказать правду о его исчезновении, мы проверим на детекторе лжи!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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