Говорит Украина: Мандариновая диета загадочного школьника (эфир от 31.07.2020)

31 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Одноклассники Ростислава шокированы его поведением! Посреди урока парень внезапно встает и выбегает из класса! После школы 14-летний подросток почти перестал выходить на улицу! А с друзьями общается только через Интернет. Но больше родственников пугает то, что Ростислав не ест!

Сегодня бабушка Ростика вынесет в студию его рацион питания на неделю - вы должны это увидеть! Что происходит с подростком? Что с ним натворила одна женщина в 5-летнем возрасте? И что с Ростиславом сделал чужой человек в коридоре общежития на глазах у родного отца ?!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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