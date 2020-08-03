Стосується кожного: С высоты супружеского падения (эфир от 03.08.2020)

3 августа 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: С высоты супружеского падения (эфир от 03.08.2020)
Стосується кожного: С высоты супружеского падения (эфир от 03.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 августа.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

27-летняя Дарья Конева  с Луганщины уже более трех недель в реанимации после падения с четвертого этажа. Так закончилась ссора между бывшими супругами. Конфликт начался, когда Дарья попросила мужа уложить ребенка спать. Именно малолетняя Диана и стала свидетелем скандала, после которого ее мать оказалась в больнице с многочисленными ушибами и переломами. Подобная ситуация случилась два года назад на Волыни. Ирина Савчук попала в реанимацию после того, как ее парень, известный футболист, сбросил ее с девятого этажа.  Девушка выжила чудом, а виновник до сих пор на свободе. В студии «Касается каждого» мы говорим с женщинами, которые пережили насилие и пытаются доказать, что было совершено преступление против их жизни.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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