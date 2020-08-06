Стосується кожного: Сломанные мечты (эфир от 06.08.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 августа.
За две недели до свадьбы 22-летний житель Запорожской области Михаил Косаренко попал в реанимацию. Трагедия случилась на местном пруду. В жаркий летний день Михаил вместе с друзьями пошли купаться. Парень прыгнул в воду и больше ни ног, ни рук не чувствовал. Как только семье удалось собрать средства на спасение мальчика, деньги украли мошенники. Осталась ли невеста рядом с Михаилом, и есть ли у него шансы создать в будущем собственную семью? В студии «Касается каждого» - история парня, которому удалось выжить после несчастного случая.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.