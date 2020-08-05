Стосується кожного: Драка без правил (эфир от 05.08.2020)

5 августа 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Драка без правил (эфир от 05.08.2020)
Стосується кожного: Драка без правил (эфир от 05.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 августа.

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33-летний Николай Овдиенко с Киевщины 7 июня праздновал день рождения своего крестника. А уже через несколько часов его жестоко избили - в самом центре родного города Бородянка - на глазах у многих людей и перед камерами наблюдения. Драка произошла ночью. Николай вступился за друга, у которого возник конфликт с местными спортсменами. А вот ему самому уже никто не решился помогать. Месяц врачи боролись за жизнь парня, однако спасти его жизнь не смогли. По словам свидетелей, Николая били по меньшей мере четверо боксеров. Впрочем, правоохранители открыли уголовное производство только против одного. Почему люди, которых обучают драться профессионально, не смогли вовремя остановиться?  

 

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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