Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 04.08.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 августа.
22-летняя Екатерина Сизова из Хмельницкой области попросит спасти 12-летнюю племянницу от издевательств в семье родного отца. Проблемы рода впервые прозвучали в студии 6 лет назад в выпуске «Дети Надежды». Тогда журналисты помогли вернуть старшего внука бабушке, а младшей девочке - найти своего биологического отца. Саму же маму детей - Надежду устроили в центр реабилитации. А потом Надя исчезла на 4 года, пока она сама не позвонила на горячую линию. Пробуждение материнских инстинктов или попытка подорвать авторитет отца? Почему дети в этой семье уже не первый раз становятся заложниками невыясненных отношений взрослых?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.