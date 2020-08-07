Стосується кожного: Пытки в компании друзей (эфир от 07.08.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 августа.
Татьяна Пискуненко с Днепропетровщины до сих пор не может оправиться от подробностей гибели своей 28-летней дочери Алены. 5 марта, за Аленой зашла подружка Екатерина и пригласила к себе в гости, где уже собралась компания их общих знакомых. В тот день, среди них был и сосед, Вадим Савченко. Именно его подруги Алены обвиняют в зверском истязании и изнасиловании девушки. Зато родные Вадима обвинения в пытках отвергают и утверждают, что он стал удобным подозреваемым только из-за своего уголовного прошлого. Жестокий насильник или жертва заговора и клеветы? Почему никто из друзей не услышал девушку, которая умоляла о помощи?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.