Говорит Украина: Тайная жизнь пропавшего Саши: что натворили родители? (эфир от 10.08.2020)

Говорит Украина: Тайная жизнь пропавшего Саши: что натворили родители? (эфир от 10.08.2020)

10 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Алла бьет тревогу - 11-летний внук ее подруги уже 12 дней не появляется дома! Днем Саша отпросился у бабушки искупаться ... и исчез! Полицейские с собаками начали поиски ребенка. Все в селе хватались за голову ... все, кроме одного человека!

Почему 11-летний Саша не пришел домой? При чем тут погреб и кипятильник? Кого он боялся, причастен ли кто-то из родных к его исчезновению, и где мальчик сейчас?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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