Говорит Украина: Свадьбу планировали - невесты не стало (эфир от 14.08.2020)

14 августа 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Свадьбу планировали - невесты не стало (эфир от 14.08.2020)
Говорит Украина: Свадьбу планировали - невесты не стало (эфир от 14.08.2020)

14 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Сергей планировал свое будущее: хотел сделать своей девушке предложение. И вдруг мечты мужчины оборвались: его будущую невесту жестоко убили. Но худшее Сергея ждало впереди: через 5 лет его самого обвинили в убийстве любимого человека и посадили в СИЗО. Двоюродная сестра Сергея не верит в справедливое расследование. Ее поддерживает все село. Люди возмущены, что дело хотят закрыть вроде «для галочки» и посадили невиновного человека.

Кто убил будущую невесту из Херсона? Причастен ли к убийству ее любимый? Что на самом деле произошло в доме, который сейчас все обходят стороной? На какую женщину упадет подозрение и виновна ли она - покажет полиграф!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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