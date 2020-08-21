Говорит Украина: Убийство в Черном море, а преступник на свободе? (эфир от 21.08.2020)

Говорит Украина: Убийство в Черном море, а преступник на свободе? (эфир от 21.08.2020)

21 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Два месяца назад брат Марины ушел в ночную смену в морской порт и ночью просто исчез! Через 12 дней его тело нашли в воде между судном и причалом. Марина уверена - брата убили! Ведь экспертиза показала, что в легких воды не было, поэтому в воду он попал уже мертв! Родственники возмущены, что до сих пор никто не наказан, а полиция закрыла дело!

Как тело брата Марины оказалось в море? Что произошло той ночью в порту? Какая женщина звонила Эдуарду перед исчезновением? Что зафиксировали камеры видеонаблюдения? И к каким выводам придет полиграфолог?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:45 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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