Говорит Украина: Я умерла за два года до своей смерти (эфир от 21.08.2020)

21 августа 2020 20:30 Александр Кива
Говорит Украина: Я умерла за два года до своей смерти (эфир от 21.08.2020)
Говорит Украина: Я умерла за два года до своей смерти (эфир от 21.08.2020)

21 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

ШОК! Сестру Надежды нашли в сарае, возле собственного дома. Молодая мама была вся избита и под глазом у нее был большой синяк, а на шее петля.

Как оказалось, в тот злополучный вечер в доме вместе с девушкой было трое. Кто из них пытается скрыть правду? И почему в опасности теперь может оказаться маленький мальчик?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:40 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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