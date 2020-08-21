Говорит Украина: Я умерла за два года до своей смерти (эфир от 21.08.2020)

Говорит Украина: Я умерла за два года до своей смерти (эфир от 21.08.2020)

21 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

ШОК! Сестру Надежды нашли в сарае, возле собственного дома. Молодая мама была вся избита и под глазом у нее был большой синяк, а на шее петля.

Как оказалось, в тот злополучный вечер в доме вместе с девушкой было трое. Кто из них пытается скрыть правду? И почему в опасности теперь может оказаться маленький мальчик?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:40 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.