Говорит Украина: От Ольги к Оле ушел - детям новую маму нашел? (эфир от 25.08.2020)

25 августа 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: От Ольги к Оле ушел - детям новую маму нашел? (эфир от 25.08.2020)
Говорит Украина: От Ольги к Оле ушел - детям новую маму нашел? (эфир от 25.08.2020)
пресс-служба

25 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Ольга родила от любимого мужчины трое дочерей, а на 16-м году семейной жизни он изменил ей и ушел к другой! Но самым ударом для женщины было то, что пока она была в больнице, - человек с любовницей как-будто похитил их общих детей! Уже два года женщина не знает, где ее дети. В ответ на телефонные звонки Ольга слышит от любовницы только брань, а мужчина угрожает лишить ее материнских прав!

Почему мужчина забрал детей у матери и прячет их? Что они рассказали о родной маме? Какой будет встреча жены и любовницы? И из-за каких интимных подробностей нам придется включить психолога?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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