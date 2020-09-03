Говорит Украина: Индийские страсти житомирских близняшек (эфир от 03.09.2020)

3 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Индийские страсти житомирских близняшек/

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Три года назад Ольга увидела в училище двух девушек, похожих как две капли воды! И познакомившись поближе, поняла, что они кардинально разные! Близнецы Ирина и Марина любят индийские сериалы, но свое прошлое держат в тайне! Близнецы называют себя сиротами, но при этом в телефоне у них есть номер биологической матери.

Почему сестры боятся звонить родной матери? И почему их сравнивали с маугли? Невероятная правда о житомирских близнецах, судьба которых запутаннее сюжетов индийских сериалов, сегодня раскроется!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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