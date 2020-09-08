Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.09.2020)

8 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разберутся в популярных сортах этой янтарной ягоды и расскажут, чем она полезна для организма и что из нее можно приготовить.

Крыжовник – одна из наиболее ценных ягод. Его употребляют в свежем, замороженном и консервированном виде. Из крыжовника варят джемы, кисели. Особенно вкусным из него получается варенье. Также плоды используются для приготовления тортов, десертов, пирогов, мясных соусов и маринадов. Популярность крыжовника объясняется не только приятным кисло-сладким вкусом, но и его полезными качествами. Так, настой из плодов крыжовника выводит из организма лишний холестерин. Свежий сок, смешанный с небольшим количеством меда, помогает при воспалении горла. Также ягоды рекомендуют употреблять при ожирении и нарушении обмена веществ.

«В крыжовнике содержится весь джентльменский набор витаминов и микроэлементов, – рассказывает диетолог Александр Кущ. – Его уникальный минеральный состав улучшает кровообращение и обменные процессы в организме, укрепляет нервную систему. Крыжовник богат витамином А, а также – С, РР, Е и витаминами группы В. Например, витамин РР помогает снизить риск возникновения инсультов и инфарктов, а витамины группы В и витамин С защищают организм от атеросклероза, гипертонии и венозной недостаточности. Есть и ограничения: поскольку ягоды крыжовника содержат большое количество кислот, его следует употреблять с осторожностью тем, кто страдает воспалительными заболеваниями желудка и кишечника (особенно в стадии обострения). Суточная норма для взрослого человека – не более 300-400 граммов».

На что обращать внимание при выборе крыжовника? Какие сорта можно найти на рынках? Как сохранить ягоду на зиму? И какие необычные блюда из нее можно приготовить? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Александр Кущ, шеф-повар и кулинар Ирина Рудневская, президент Ассоциации «Ягодоводство Украины» Ирина Кухтина. Полезными советами поделится звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Маша Виноградова.

«Сейчас существует тренд на разнообразное и здоровое питание, поэтому незаслуженно забытые ягоды возвращаются на наш стол, – говорит Маша Виноградова. – Крыжовник снова входит в кулинарную моду, его подают в самых изысканных ресторанах. Во время «Полезной программы» попробовала утку и пирог с крыжовником. Нужно признать, эти блюда по вкусовым качествам стали для меня открытием. У крыжовника большой потенциал!»

Кроме того, в этом выпуске телезрители узнают рецепт любимого варенья Александра Пушкина из крыжовника, которое готовила его няня.

Новый выпуск Полезной программы от 08.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.