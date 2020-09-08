Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.09.2020)

9 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Эти аппетитные жареные пирожки с румяной корочкой и сочной мясной начинкой любят многие. Но далеко не все умеют их готовить! Что такое правильный чебурек? На что нужно обратить внимание при приготовлении, чтобы чебуреки получились вкусными? Сколько штук можно съесть за один раз, чтобы не навредить здоровью? Как сделать фарш для чебуреков без мясорубки? Каким должно быть масло для жарки чебуреков? Что такое вегетарианский чебурек и какие необычные начинки для этого блюда популярны в других странах? Звездный эксперт ток-шоу – шоумен и певец Дмитрий Коляденко.

Новый выпуск Полезной программы от 09.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.