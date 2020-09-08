Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.09.2020)

10 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

«Корвет», «Лимонное чудо», «Оранжевый король», «Геракл»... Существуют сотни сортов сладкого перца, который мы по привычке называем «Болгарский». А все потому, что в эпоху развитого социализма Болгария стала главным поставщиком перца в СССР. На самом деле родина перца – Центральная Америка. Перец настолько прижился у нас, что блюда с ним давно считаются национальными. Мы делаем из него салаты, запекаем, маринуем, фаршируем, консервируем… В каком виде лучше употреблять перец? Как его правильно выбирать? Чем отличаются красные, желтые и зеленые перцы? Какие из них наиболее полезны? Как лучше хранить перец, чтобы сберечь его свойства? И какие необычные блюда можно приготовить из острого перца? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт выпуска – артист Виталий Борисюк.

Новый выпуск Полезной программы от 10.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.