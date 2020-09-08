Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.09.2020)

11 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

По данным специалистов, свинина составляет 40% всего животного белка, потребляемого в мире. Среди бесспорных лидеров – Китай, в котором один человек в среднем ест 48 кг свинины в год. Что же полезного в этом мясе? Какие существуют породы свиней и чем они отличаются? Как правильно выбрать свинину? Какие блюда лучше готовить из разных частей туши? Какие секреты приготовления свинины хранят шеф-повара? И в каком виде подают свинину в разных странах? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Александр Бондарчук.

Новый выпуск Полезной программы от 11.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.