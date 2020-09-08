Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.09.2020)

8 сентября 2020 22:23 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.09.2020)

12 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Курятина содержит больше белков, чем любой другой вид мяса, при этом жиров в ней – до 10%. При употреблении этого мяса наш организм получает незаменимые аминокислоты и способен синтезировать гормон радости – серотонин. Что еще полезного в мясе курицы? С чем врачи не советуют его употреблять? Как выбрать качественное куриное мясо? Сколько надо варить бульон из курицы, чтобы он получился вкусным? И насколько вкус мяса зависит от породы курицы? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.

Новый выпуск Полезной программы от 12.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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