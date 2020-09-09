Говорит Украина: Шок: по шлепанцам узнали - библиотекаршу замучили! 1 часть (эфир от 09.09.2020)

9 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Шок: по шлепанцам узнали - библиотекаршу замучили! 1 часть.

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Шок в Житомирской области. На рассвете люди шли на первую маршрутку, чтобы доехать до работы, а посреди села нашли изуродованное тело женщины. Она лежала в луже крови с разбитой головой.

Только по обуви односельчане узнали убитую. Ею оказалась местная библиотекарша Юлия. Женщина не дошла до своего дома каких-то 150 метров.

Теперь все село в страхе, ведь предполагаемый убийца до сих пор ходит среди людей.

Кто и за что мог так жестоко убить местную библиотекаршу? Почему в селе говорят о появлении маньяка? Сегодня мы услышим того, кого все подозревают в жестоком убийстве. Признается ли он в содеянном? Что покажет полиграф? Придется ли вызвать полицию?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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