Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.09.2020)
15 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.
От чего зависит вкус винограда? Сколько нужно съедать ягод, чтобы укрепить иммунитет? Кому противопоказан виноград? И какие необычные блюда из него можно приготовить? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Ольга Деминская, эксперт плодово-овощного рынка Максим Диденко, шеф-повар Николай Карпенко. Своими полезными советами поделится звездный гость проекта – телеведущая Катя Виноградова.
Новый выпуск Полезной программы от 12.09.2020 смотрите онлайн на tv.ua.