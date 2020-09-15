Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)

16 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Ни одна японская свадьба не обходится без супа из мидий, которые в этой стране считаются символом любви и крепкого союза. Ведь половинки этого продукта так крепко скреплены, что их трудно разъединить. Какие сорта мидий популярны в нашей стране? За что их любят? Какие мидии нужно покупать – закрытые или открытые? Как выбрать качественные и свежие моллюски? Чем они полезны для организма? И каков шанс найти жемчужину в раковине? Звездный эксперт ток-шоу – певица Маша Фокина.

Новый выпуск Полезной программы от 16.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.