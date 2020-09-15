Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)

15 сентября 2020 11:41 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)
пресс-служба

16 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ни одна японская свадьба не обходится без супа из мидий, которые в этой стране считаются символом любви и крепкого союза. Ведь половинки этого продукта так крепко скреплены, что их трудно разъединить. Какие сорта мидий популярны в нашей стране? За что их любят? Какие мидии нужно покупать – закрытые или открытые? Как выбрать качественные и свежие моллюски? Чем они полезны для организма? И каков шанс найти жемчужину в раковине? Звездный эксперт ток-шоу – певица Маша Фокина.

Новый выпуск Полезной программы от 16.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Интер советы телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.09.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.09.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 15.09.2020)
Телешоу

Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 15.09.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)
Таємниці ДНК – последняя надежда героини отыскать семью
Анонсы на ТВ

Таємниці ДНК – последняя надежда героини отыскать семью

Популярное на сайте

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK